Die Regierung schließt jetzt auch die "Lehrlingsroute"

Rund tausend Asylbewerber unter 25 absolvieren eine Lehre. Ist das nicht besser, als sie von der öffentlichen Hand "betreuen" zu lassen?

Es gibt nicht viele Beispiele, bei denen die Integration von Flüchtlingen in Österreichs Gesellschaft als gelungen bezeichnet werden kann. Jene knapp tausend jungen Menschen unter ihnen, die derzeit eine Lehre absolvieren oder demnächst eine antreten, sind ein solches. Dass die Regierung nun auch die "Lehrlingsroute" schließen will, löst daher nicht nur Empörung aus, es stößt auch auf Unverständnis.

Die Regierung argumentiert damit, dass die Lehre künftig nicht mehr dazu herhalten dürfe, das Asylrecht zu umgehen. Das klingt logisch, widerspricht aber den Tatsachen. Denn die Menschen, um die es hier geht, halten sich bis zum Beweis des Gegenteils nicht unberechtigt im Land auf. Sie umgehen das Asylrecht nicht, sondern warten auf den Abschluss ihres Asylverfahrens. Und nützen diese Zeit, um auf Basis einer von der Vorgängerregierung (mit ÖVP-Beteiligung) beschlossenen Regelung eine Lehre zu absolvieren. Die existiert übrigens bereits seit 2012, also lang vor dem großen Flüchtlingsstrom von 2015.

Schon jetzt gibt es für jene, die die Ausbildung abschließen, auch keine Garantie, in Österreich bleiben zu können. Die Lehre für unter 25-jährige Asylbewerber ist somit kein schlitzohriger Trick, sich einen Aufenthaltstitel zu erschleichen, sondern ein vergleichsweise geglückter Versuch, sie zu integrieren.

Das will die Regierung nicht mehr, das klingt inhuman, ist aber legitim. Vorzuwerfen ist ihr, dass sie nur vage formuliert, was stattdessen kommt, und ein Modell abschafft, bei dem Betriebe die Kosten tragen, die bei Schulungen oder anderen Tätigkeiten allein bei der öffentlichen Hand landen. Zudem ändert sich damit nichts an den Problemen der Integration. Asylverfahren dauern zu lang, Asylbewerber sitzen tatenlos herum, manche werden straffällig - dieser Status der Unsicherheit muss früher beendet werden. Klar ist auch, dass man den Fachkräftemangel nicht mit Flüchtlingen decken kann. Dafür ist eine Strategie für Zuwanderung nötig, die in Österreich nicht existiert. Hier gäbe es für die Regierung genug zu tun.

Viele geflüchtete Menschen, die sich bei uns aufhalten, werden nicht bleiben können. Solange sie hier sind, ist es besser, sie zu beschäftigen, statt sie sich selbst zu überlassen. Selbst wenn ein junger Mensch nach der Lehre gehen muss, hat er damit in seiner Heimat die Chance auf ein besseres Leben und wird sich dankbar an Österreich erinnern. Das ist nicht das Schlechteste, was ein Land erreichen kann. Jedenfalls ist es besser, als politische Versäumnisse auf dem Rücken der Menschen auszutragen.