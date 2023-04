Der Boom bei Luxusuhren lässt auch Nischen für die Wiederbelebung alter Marken offen. Das Wiener Unternehmen Carl Suchy & Söhne bedient sie.

Es ist eines der bekanntesten Fotos von Sigmund Freud: Der Wiener Seelenarzt hält in der rechten Hand eine Zigarre, die linke ist in die Seite gestützt. Am Gilet seines Dreiteilers hängt die Kette seiner Taschenuhr. Die Uhr selbst ist nicht zu sehen, doch seit einigen Jahren ist die einst renommierte Marke wieder auf dem Markt: Carl Suchy & Söhne.

Das Familienunternehmen, das einst den kaiserlichen Hof mit seinen Tisch- und Taschenuhren beliefert hat, ist quasi gemeinsam mit der ...