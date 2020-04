Es gibt Schlimmeres, als in Österreich Urlaub zu machen. Tourismus neu statt Overtourism? Jetzt können wir das probieren.

Urlaub in Österreich also. Quasi die Rückkehr der Sommerfrische, ein veralteter Ausdruck für Erholungsaufenthalte auf dem Land, am See oder im Gebirge. Die Ursprünge des Wortes gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück und tauchten akkurat erstmals in Tirol auf. Der ...