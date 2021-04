Die Schattenseiten der Fast Fashion: Corona lässt die Kleiderberge wachsen

Schon bisher herrschen im Billigmodebereich kaum zumutbare Arbeitsbedingungen. Die Pandemie hat die Situation in den Herstellerländern noch weiter verschärft. Es gibt aber auch erfreuliche Entwicklungen.

Fast Fashion, wörtlich "schnelle Mode", heißt der Trend in der Textilindustrie, der die Branche seit Jahren massiv verändert. Vergingen früher vom ersten Entwurf bis zum Verkauf im Geschäft bis zu zwei Jahre, so erfolgt dieser Prozess jetzt in fünf Wochen - inklusive aller Arbeitsschritte von der Materialverarbeitung, Produktion und Distribution. Die rapide Beschleunigung von Produktionszyklus und Lieferketten ermöglicht es, innerhalb einer Saison auf Kundenwünsche zu reagieren.

Die Folge war ein rasantes Wachstum der weltweiten Kleiderberge. Produktionsmenge und Kollektionen ...