Bauaufträge umzulenken, wie das Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollte, geht nicht. Das verstieße gegen das Bundesvergabegesetz, sagen Experten.

Nach Vorstellung von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sollte der Baukonzern des Industriellen Hans Peter Haselsteiner, die Strabag, keine Aufträge mehr bekommen, wenn die FPÖ an die Macht kommt. "Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zusagen kann, ist: Der Haselsteiner ...