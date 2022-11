Die Stunde der Optimierer

Die horrenden Energiepreise zwingen Betriebe zu optimieren, was geht. Ein Teil tut das schon länger, viele aber sind erst beim Feuerlöschen. Berater haben Hochkonjunktur.

Das Eisenwerk Sulzau in Tenneck zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Walzen für die Stahlverformung. Drei bis vier Monate dauert die Produktion einer einzigen Walze. Und dafür braucht es jede Menge Strom. Der Schmelzbetrieb, in dem Schrott und Roheisen verflüssigt werden, läuft auf 1600 Grad Celsius. Die Wärmebehandlung des Materials, um später etwa Risse in der Walze zu verhindern, passiert in bis zu 1000 Grad heißen Glühöfen. Dauer des Vorgangs: bis zu vier Wochen.

Unterm Strich hat ...