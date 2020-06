Die Krise trifft die Jungen hart: Viele Betriebe könnten Lehrstellen streichen - nicht nur heuer, sondern langfristig.

Ernst Pühringer, Betreiber der beiden Gasthöfe Hölle und Bräuwirth in Salzburg, sucht derzeit gleich fünf neue Lehrlinge. "In den nächsten Wochen werden bei uns fünf Lehrlinge fertig. Wir wollen alle Stellen nachbesetzen", sagt er. In der Krise keine Lehrlinge mehr ...