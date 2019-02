Die Vermessung des Skifahrers

Wer heute eine Skiausrüstung ausborgt, wird durchgecheckt fast wie beim Arzt. Automatisierung und Komfort sind im modernen Skiverleih das Maß aller Dinge.

Das mit den persönlichen Körpermaßen ist im Skiverleih so eine knifflige Sache. Einerseits braucht der Servicemann das Körpergewicht des Kunden, damit er die Skibindung dem Fahrverhalten entsprechend und für den Fall eines Sturzes richtig einstellen kann. Andererseits ist es vielen Gästen peinlich, ihr wahres Gewicht preiszugeben. Also werden gern ein paar Kilos weggeschummelt. Das aber sei, so Daniel Steininger, ein Problem. Und das sei nicht das einzige, das man im Skiverleih lösen wolle.