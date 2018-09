Die Vignette ist für die EU ein Auslaufmodell

Um die großen Verkehrsströme zu steuern, drängt die EU-Kommission auf kilometerabhängige Mautsysteme. Unabhängig davon treiben Straßenbetreiber wie die Asfinag die digitale Vernetzung mit den einzelnen Autos voran.

Die Mautpläne der EU-Kommission standen zum Auftakt des zweitägigen Jahreskongresses des Weltverbandes der Mautstraßenbetreiber in Salzburg am Donnerstag im Mittelpunkt. Just unter österreichischem EU-Vorsitz stehen auch Verhandlungen zu den entsprechenden Gesetzesvorschlägen der EU-Kommission an. Mautgebühren sind wie Spritpreise ein sehr emotional aufgeladenes Thema, also für Politiker heikel.