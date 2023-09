Die Wahrheit hinter dem Wiener Schnitzel

In Großküchen ist es seit September Pflicht, anzugeben, woher Fleisch, Milch und Eier kommen. Für den Rest der Gastronomie gilt das freilich nicht. Wie viel aber kommt tatsächlich von den heimischen Bauernhöfen?

Fragt man Georg Maier, woher Eierspeise, Schinken oder Käse in seinem Grünen Hotel zur Post kommen, verliert er sich gern in Details: Die Bioeier seien vom Sperlbauern in Anthering, der Käse von der Mattigtaler Hofkäserei oder - wenn es um ...