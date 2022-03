Die Welt dreht sich um Erdgas

Stahl- und Chemiekonzerne brauchen Gas als Rohstoff. Ein Produktionsstopp hätte Folgen auch für Bereiche, die man nicht erwartet.

Die Ammoniak-Produktion von Borealis in Linz läuft derzeit auf vollen Touren. Dieser wichtige Grundstoff vor allem für Kunstdünger oder auch Kunstfasern wird in einem CO2-intensiven Verfahren gewonnen, indem Stickstoff aus der Luft mit Wasserstoff kombiniert wird, der wiederum aus Erdgas kommt. Knapp 80 Prozent der Herstellungskosten von Ammoniak entfallen auf Erdgas, das quasi in seine Bestandteile zerlegt wird.

Bliebe Erdgas auf Dauer aus, weil die EU und Moskau sich doch nicht auf Zahlungsmodalitäten für die Gaslieferungen einigen können, ...