Die Wende ist kein Preistreiber

Die Internationale Energieagentur warnt vor Turbulenzen beim Umbau des Energiesystems.

Rohöl der Sorte Brent kostet derzeit so viel wie seit 2014 nicht. In Deutschland steigen die Spritpreise vereinzelt schon auf mehr als zwei Euro. In Großbritannien droht ganzen Industriezweigen wegen explodierender Erdgaspreise der Zwangsstillstand. Spanien, Frankreich und Italien stellen angesichts des nahenden Winters den Haushalten Hilfen in Aussicht, damit sie die höheren Gas- und Stromrechungen zahlen können.

Vor diesem Hintergrund hat die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch in Paris ihren jährlichen "World Energy Outlook" vorgestellt. Ausnahmsweise kommt der ...