Die Wiederkehr der Kurzarbeit

Bis zu 400.000 Beschäftigte dürften in nächster Zeit wieder kurzarbeiten. Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt hängt vom Infektionsgeschehen ab.

Was für die Gesellschaft gilt, trifft hinsichtlich des Lockdowns auch auf den Arbeitsmarkt zu. "Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht ist die aktuelle Situation nicht wünschenswert", sagte Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag. Er sei aber "optimistischer als im November 2020", denn man habe gesehen, "dass sich der Arbeitsmarkt rasch erholen kann". Genährt wird diese Zuversicht nicht zuletzt durch die weiterhin rekordhohe Zahl an offenen Stellen. Kocher geht daher davon aus, dass der Arbeitsmarkt robuster durch den Lockdown kommt als im Jahr 2020 - ...