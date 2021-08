Die Wirtschaft erholt sich, die Kurzarbeit geht zurück

Im Juni hatte sich die Regierung darauf geeinigt, die Möglichkeit der Kurzarbeit über den Juli hinaus zu verlängern. Eine erste Zwischenbilanz des Arbeitsministeriums zeigt, dass die Kurzarbeit in deutlich geringerem Ausmaß in Anspruch genommen wird als angenommen. Hatte man in der Phase 5 mit bis zu 100.000 angemeldeten Personen gerechnet, sind es bis dato nur rund 45.000 von knapp 6400 Betrieben. Für Arbeitsminister Martin Kocher zeigt sich damit, "dass sich der Arbeitsmarkt und der gesamte Wirtschaftsstandort deutlich besser entwickeln als ...