Die Zeche zahlen die Arbeitnehmer und der Mittelstand

Die rekordträchtig hohe Steuerlast auf dem Faktor Arbeit erweist sich in der Teuerungswelle als echte Systemschwäche. Doch die Regierung blockiert sich - und ist handlungsunfähig.

Boshaft könnte man sagen: Nur wenn es darum geht, Einmalzahlungen über das Wahlvolk zu ergießen, ist diese Bundesregierung noch handlungsfähig. Gerade in der Wirtschaftspolitik dominiert gegenseitige Blockade. ÖVP und Grünen, so scheint es, fehlen Kraft und Willen, um für das Land noch tragfähige Kompromisse zu schmieden. Kein Wunder, dass mittlerweile jeder Zweite in Umfragen für Neuwahlen ist.

Denn im Brennglas der Teuerung werden Schieflagen sichtbar, die entschlossenes Regieren erfordern würden. Das teure Wohnen, die europaweit rekordträchtig hohe Steuerlast, ...