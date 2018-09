Die Zeichen stehen auf Sturm

Gewerkschafter geben sich kampflustig. Bei KV-Verhandlungen fordern sie den Preis für die einseitig beschlossenen flexibleren Arbeitszeiten.

Ob der Herbst heiß wird, ist noch offen. Aber am gestrigen Dienstag hatte es in Wien 28 Grad. Zeitweise noch höher war die gefühlte Temperatur in der METAHall im 22. Wiener Gemeindebezirk. Gut 900 Betriebsräte aus ganz Österreich waren der Einladung des Gewerkschaftsbunds ÖGB zur "Ersten österreichweiten KV-VerhandlerInnen-Konferenz" gefolgt. Es ging darum, sich vor den anstehenden Verhandlungen für neue Kollektivverträge (KV) zu positionieren. Und vor allem darum, Einigkeit in der Ablehnung des von der Regierung beschlossenen Arbeitszeitgesetzes zu demonstrieren.