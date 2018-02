Dieseldebatte trifft auch BMW

Das Motorenwerk Steyr hat wieder einen Rekord verbucht. Das ist nicht dem Diesel, sondern der Flexibilität geschuldet.

Im deutschen Leipzig wird heute, Donnerstag, das Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden, ob deutsche Städte Dieselautos möglicherweise aus ihren Städten aussperren dürfen oder sogar müssen, um die Stickoxidbelastung zu senken. Den neuen Chef des BMW-Motorenwerks in Steyr, das für jeden zweiten BMW weltweit den Motor produziert, scheint das wenig zu bekümmern. Beinahe kämpferisch gab Christoph Schröder am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlen von BMW in Österreich eine "Kaufempfehlung für Dieselautos" ab. Denn es werde noch lange ein Miteinander von Elektrofahrzeugen und Autos mit Verbrennungsmotoren geben müssen, wenn man die Klimaziele erreichen wolle, sagte er. Und hier habe der moderne Dieselmotor gegenüber dem Ottomotor mit 15 Prozent weniger CO 2 -Ausstoß klare Vorteile.