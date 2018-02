Digitales Bezahlen wird immer beliebter

In Österreich nutzen laut einer Studie 77 Prozent der Besitzer von mobilen Endgeräten diese auch für den Einkauf oder für Bankgeschäfte. 33 Prozent gaben an, dass ihrer Meinung nach digitales Bezahlen immer sicherer wird. Dies geht aus der Digital Payment-Studie des Kreditkartenanbieters Visa hervor, der dazu in Österreich rund 2.000 Nutzer von Mobiltelefonen, Tablets und Wearables befragt hat.

SN/APA (dpa)/Lino Mirgeler Immer öfter wird mit dem Smartphone gezahlt