Dass Onlinekäufe aus dem EU-Ausland ab dem ersten Cent besteuert werden, bringt der Finanz künftig Millionen. Mit der groß angekündigten Digitalsteuer hat das wenig zu tun. Und Vorreiter ist Österreich nicht.

37,39 Euro zahlte Rainer Will für eine in der Vorwoche beim chinesischen Onlineriesen Alibaba bestellte Dartscheibe samt Zubehör. Geliefert wurde sie am Mittwoch. Alles bestens also. Stutzig macht nur die Zollerklärung, dort nämlich macht der offiziell angegebene Wert gerade fünf ...