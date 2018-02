Gemeinsam mit dem Branchenriesen Brau Union (Kaiser, Gösser, Zipfer) testet der Diskonter Lidl Österreich den Einstieg in das Mehrweg-System bei Bier.

In sieben Filialen werde Bier in den wiederbefüllbaren Halbliter-Glasflaschen verkauft und im Pfandsystem samt Kiste wieder zurückgenommen, bestätigt Lidl-Chef Christian Schug. "Je nach Region bieten wir dort verschiedene nationale Biermarken an", sagt Schug. Einer der Testmärkte ist die Filiale in Salzburg Anif.