Do & Co-Gründer Attila Dogudan: "Essen muss man immer"

Do & Co-Gründer Attila Dogudan hat durch die Coronapandemie den größten anzunehmenden Umbruch seines bisher erfolgreichen internationalen Cateringunternehmens erlebt. Er schmiedet schon wieder Pläne.

Bis zum Ausbruch der Coronakrise war Do & Co auf Rekordkurs. 60 Fluglinien weltweit arbeiten mit dem Cateringunternehmen aus Österreich zusammen, kaum ein großes Sportevent von Formel 1 bis Champions League, bei dem im VIP-Zelt nichts von Do & Co kommt. Gründer Attila Dogudan stellt ganz neue Überlegungen an und denkt darüber nach, was sein im Vorjahr verstorbener Freund Niki Lauda gemacht hätte.

Hätten Sie sich je gedacht, dass Ihr Geschäft von einem Tag auf den anderen zum ...