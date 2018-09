Drei Jahre nach dem Dieselskandal sind viele Probleme ungelöst

Mehr als eine Software-Nachrüstung war für betrogene Dieselfahrer im Abgasskandal bisher nicht drin. Klagen laufen, doch Millionen Kunden haben reagiert: Der Anteil der Dieselautos sinkt in ganz Europa.

An der Spitze von Volkswagen in Wolfsburg sitzt mit Herbert Diess bereits der dritte Konzernchef in drei Jahren. Der langjährige Boss der Premium-Tochter Audi, Rupert Stadler, kam vor drei Monaten in Untersuchungshaft, weil er den Verkauf manipulierter Autos auch nach Auffliegen des Dieselskandals noch ermöglicht und versucht haben soll, Zeugen zu beeinflussen. Drei Jahre sind vergangen, seit die US-Umweltbehörde EPA am 18. September 2015 mit massiven Vorwürfen gegen Europas größten Autokonzern an die Öffentlichkeit ging: Sie hatte herausgefunden, dass bestimmte Dieselmodelle so programmiert waren, dass der Schadstoffausstoß nur während der behördlichen Prüfungen niedrig war, im Fahrbetrieb aber nicht. So wurden die Grenzwerte für Stickoxide und CO 2 -Ausstoß nur formell eingehalten.