Dritte Runde der Metaller-KV-Verhandlungen ohne Ergebnis

Die dritte Runde der Metaller-KV-Verhandlungen ist am frühen Dienstagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Morgen, Mittwoch, geht es in der Bundeswirtschaftskammer in Wien um 09.30 Uhr bereits in die vierte Verhandlungsrunde.

SN/APA/HANS PUNZ Die Gewerkschaften setzten sich wieder an einen Tisch