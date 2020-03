Drogeriekette verzeichnet trotz Hamsterkäufen gravierenden Rückgang

Seit dieser Woche ist in den dm-Filialen kaum mehr etwas los. Die Firma prüft deshalb Kurzarbeit. Nachschub von Klopapier, Seifen, Windeln und Lebensmitteln kommt Anfang nächster Woche.

Die Drogeriekette dm sieht sich nicht als Krisengewinner, weil sie neben wenigen anderen Branchen derzeit offen haben darf. Nach den Hamsterkäufen in der vergangenen Woche sei die Frequenz nun deutlich zurückgegangen, was diese Woche zu einem "gravierenden Umsatzrückgang" führen werde, sagte dm-Sprecher Stefan Ornig am Donnerstag zur APA. Das Unternehmen prüft daher Kurzarbeit.

"Man darf nicht übersehen, dass das vorige Woche Spitzen waren mit einer Bevorratung, das geht jetzt nach unten", so Ornig. Zudem ist die Bevölkerung aufgerufen, ihr Zuhause nur in dringenden Fällen zu verlassen. "Der Großteil der Kundinnen und Kunden geht mit der Situation sehr vorbildlich um", sagte Martin Engelmann, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

dm darf zwar seine 388 Filialen in Österreich offen halten, allerdings nicht die 171 zur Kette zählenden Friseur- und Kosmetikstudios. Damit gehe viel Umsatz verloren. Auch die Fotostationen in den Drogeriegeschäften sind aus Sicherheitsgründen geschlossen. Andere seien zwar zu 100 Prozent betroffen, aber er wolle das Bild zurechtrücken, dass dm ein Krisengewinner sei, sagte Ornig.

Das rund 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählende Unternehmen prüft daher Kurzarbeit und Öffnungszeitenreduktionen. Bis dato seien nur ausgewählte Standorte verkürzt offen. Solange die Ausgangsbeschränkungen aufrechtbleiben, könnten weitere hinzukommen.

In den Filialen bietet sich derzeit ein zum Teil tristes Bild mit leeren Regalen. Anfang nächster Woche sollen sie wieder gefüllt sein. Vergangenen Donnerstag und Freitag wurden die Ketten regelrecht gestürmt, besonders gefragt waren Toilettenpapier, Babypflege und Windeln, Seifen, Desinfektionsmittel sowie lange haltbare Lebensmittel wie Mehl, Nudeln oder Reis.

Rätsel gibt noch immer das vielfache Hamstern von Klopapier auf. Ornig dazu: "Es gibt viel weniger unterschiedliche Produkte, auf die man ausweichen kann. Außerdem ist es ein hervorragendes Bevorratungsprodukt." In den Filialen selbst zähle Toilettenpapier zu den Produkten, die am meisten Platz wegnähmen. Fehle es, steche das sofort ins Auge.

