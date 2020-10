Drogeriemarktkette dm verliert ihren Mitbegründer Günter Bauer

Dass es die dm-Drogeriemarktkette in der heutigen Form in Österreich und Zentral- und Osteuropa gibt, hat damit zu tun, dass Mitbegründer und Gesellschafter Günter Bauer in der Jugend leidenschaftlicher Ruderer war. In Konstanz lernte der gebürtige Kremser den späteren dm-Gründer Götz Werner kennen, mit dem ihn die Leidenschaft für das Rudern und auch für den Handel verband.

Anfangs beim deutschen Kaufhaus Hertie tätig, machte Bauer bei der österreichischen Aldi-Tochter Hofer Karriere. Dann ereilte ihn der Ruf von Werner, der in Deutschland die Drogeriemarktkette dm aufgebaut hatte. Bauer setzte das Konzept, Drogerieartikel in Selbstbedienung günstig zu verkaufen, nach dem erfolgreichen Start in Deutschland in Österreich um. 1976 wurde die erste dm-Filiale in Linz eröffnet, heute sind es 388 in ganz Österreich, wo dm 2018/19 mit 6988 Mitarbeitern 965 Mill. Euro umsetzte. In der Folge startete Bauer die Expansion in Ost- und Südosteuropa, der Teilkonzern mit 1700 Filialen und 21.000 Mitarbeitern macht fast drei Mrd. Euro Umsatz. Am Sonntag ist Bauer, der bis 2008 das operative Geschäft führte und bis 2017 im Aufsichtsrat saß, im Alter von 76 Jahren in Salzburg verstorben.