Druck auf Gazprom steigt

Ein Gesetzespaket soll Österreich bis Herbst weniger abhängig von russischem Gas machen. Es kann funktionieren, aber es wird teuer.

Österreichs Gasspeicher füllen sich: Rund 25 Terawattstunden (TWh) waren am Mittwoch eingelagert, knapp ein Drittel dessen, was im Land pro Jahr verbraucht wird. Für Mai sei das sehr gut, sagt Carola Millgramm, Leiterin der Gasabteilung in der Regulierungsbehörde E-Control. Sie sei auch guter Dinge, dass der Füllstand bis Herbst - wie hierzulande und in der EU angestrebt - auf 80 Prozent steigen wird.

Den Grund für diesen Optimismus liefert das Gesetzespaket, das die Regierung in den vergangenen Wochen ...