Dürfen in Hotel und Wirtshaus bald nur noch Geimpfte?

Erste Wirte und Hoteliers fordern eine Impfpflicht. Für den Tourismus sei es eine Überlebensfrage, weitere Lockdowns könne man sich nicht leisten. In der Branche ist das Thema heiß umstritten. Von der Politik kommt eine klare Absage.

"Wir steuern auf eine Katastrophe zu. Wenn wir die verhindern wollen, wird uns am Ende des Tages nichts anderes übrig bleiben als eine Impfpflicht", sagt Sigi Moerisch, Chef des Vier-Sterne-Superior Hotels Das Moerisch in Seeboden und Obmann der Kärntner Hotellerie. Zwar komme die Hotellerie mit der 3-G-Regel gut zurecht. Auf Dauer, glaubt Moerisch, werde das aber nicht reichen, um das Virus in Schach zu halten. "Die deutsche Alltours-Gruppe hat da die richtige Diskussion losgetreten."

Der Tourismuskonzern wird ab ...