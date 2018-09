Dürre hilft Milchmarkt auf Sprünge

Höhere Preise für Bauern, aber auch für Konsumenten sind in Sicht.

Im ersten Halbjahr steigerten die heimischen Milchbauern ihre Produktion gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch um mehr als fünf Prozent und machten sich so selbst Druck auf Märkte und Preise. Damit dürfte es nun vorbei sein. "Im August drehte sich bei uns die Anlieferung erstmals ins Minus", sagt Josef Braunshofer, Chef der Berglandmilch, des größten heimischen Milchverarbeiters. "Die wahren Auswirkungen der Dürre in den Sommermonaten werden wir aber erst in den kommenden Wintermonaten sehen, weil ja erst dann das Futter fehlen wird." Heuer konnten in vielen Regionen die Wiesen nur zwei Mal gemäht werden. In guten Jahren sind bis zu fünf "Schnitte", wie das die Bauern nennen, üblich. Seit Wochen häufen sich die Berichte, dass Bauern einen Teil ihrer Kühe verkaufen, um mit den beschränkten Futtervorräten über den Winter zu kommen "Wir werden die Milchmengen wohl nicht erreichen, mit denen wir für das heurige Jahr planten", ist für den Chef der Berglandmilch (Schärdinger, Tirol Milch, Stainzer Molkerei) schon jetzt klar.