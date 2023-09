Dürreschäden nehmen weltweit zu, in Österreich lagen sie in zehn Jahren bei einer Milliarde Euro.

Vor gut einem Jahrzehnt mussten die Agrarversicherer nach einer Dürrekatastrophe in den USA ein Vielfaches von dem an Entschädigungen auszahlen, was sie an Prämien eingenommen hatten. Im Vorjahr war es in Brasilien nach einer monatelangen Trockenheit in den wichtigsten Sojaanbaugebieten ...