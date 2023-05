"Duschhaube aus Zink" macht Autos sicherer

Ein Physiker aus Österreich hat gute Chancen, mit dem Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet zu werden. Auf sein Konto gehen mehrere hundert Patente.

Österreich spielt in der europäischen Patentszene an vorderster Stelle mit. Das zeigt nicht nur die Anzahl von 2388 neu angemeldeten Patenten beim Europäischen Patentamt (EPA) im Jahr 2022. Die brachte der Alpenrepublik in der Anmeldestatistik den 14. Platz und umgelegt auf die Bevölkerungsgröße Platz sieben ein. Heuer befindet sich zudem ein Erfinderteam aus Österreich unter den aussichtsreichsten Kandidaten für den jährlich vergebenen Europäischen Erfinderpreis, der am 4. Juli in Valencia vergeben wird.

Aus gut 600 Einreichungen wurden 16 ...