E-Autofährt noch nicht rund

Aufs E-Auto umsteigen oder weiter mit dem Verbrenner fahren? Die Entscheidung fällt vielen immer noch schwer. Neue Lösungen gibt es jetzt fürs Laden.

Elektrizität ist das Herzstück von Thomas Markl's Firma. Und als Unternehmer, der in zweiter Generation einen Elektroinstallationsbetrieb mit 57 Mitarbeitern leitet, weiß er, dass es für Erfolg auch Visionen braucht. "Ziele muss man sich immer höher stecken, damit ich dorthin komme, wo ich hin will", erklärt der Salzburger. Doch derzeit bremst ihn die Realität.

Markl wäre bereit, seine Firmenflotte mit 32 dieselbetriebenen Stadtlieferwagen und zwei Transportern auf elektrische Antriebe umzurüsten. "Nur die Alternative, die ich bräuchte, gibt es momentan nicht", sagt er. Und gäbe es sie, würden Batterie und Nutzlast 3,5 Tonnen übersteigen, "mit so einem Auto kommen meine Leute nicht weit". Jeder Lieferwagen sei auf den jeweiligen Kundenkreis in einem Aktionsradius von etwa 100 Kilometern rund um die Stadt Salzburg abgestimmt und mit den notwendigen Ersatzteilen und Materialien beladen.

Einen ersten Elektro-Pkw in der Firma fährt deshalb nur ein Techniker, "und auf diesen Wagen haben wir ein Jahr lang gewartet", erklärt Markl. Für eine größere E-Flotte am Firmenstandort in Lehen sieht er in naher Zukunft auch keine Lademöglichkeit. "Wenn ich 34 Autos anstecke, gehen in der Nachbarschaft die Lichter aus."

Es ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen, warum der vertraute Verbrenner erst langsam gegen ein elektrisches Auto ausgetauscht wird: Weil es das erforderliche Modell noch nicht gibt, weil E-Autos nach wie vor teuer sind, weil eine Ladesäule keine Zapfsäule ist, an der das Auto in einer Minute wieder voll ist. In der breiten Masse tut sich das E-Auto nach wie vor schwer.

Zuletzt waren im Februar von 17.895 neu zugelassenen Autos in Österreich zwar 3415 rein elektrisch betrieben, knapp 80 Prozent aber waren weiterhin Firmenwagen. Und selbst dort, siehe das Beispiel von Thomas Markl, ist der Verbrenner nicht so leicht ersetzbar.

Ordentlich Schwung sollte bald in die Ladeinfrastruktur kommen. E-Autofahrer sollen entlang der wichtigsten Verkehrsachsen der EU in den kommenden Jahren mindestens alle 60 Kilometer eine Ladesäule finden können. Zudem sollen alle 200 Kilometer Tankmöglichkeiten für Wasserstoff entstehen, wie ein kürzlich von Unterhändlern des Europaparlaments und der EU-Staaten ausgehandelter Kompromiss vorsieht.

Laut EU-Parlament hat sich die Zahl der Elektroautos seit 2016 versiebzehnfacht, die der Ladestationen aber nur versechsfacht. Schwedens Infrastrukturminister Andreas Carlson betonte nach der Einigung, die Bürgerinnen und Bürger müssten sich keine Sorgen mehr um die Suche nach Ladestellen für ihr Elektroauto machen.

Auch Stefan Schauer-Burkhart, Geschäftsführer des dänischen Software-Entwicklers Monta in Österreich, ist überzeugt: "Die Menschen haben keine Reichweiten- angst, sondern eine Ladeangst." Laden müsse deshalb so einfach wie Tanken werden. Der Ansatz des Betriebssystems von Monta, um das zu erreichen: Durch intelligentes Teilen soll sich der Zugang zur Ladeinfastruktur massiv erhöhen.

Aktuell hätten 20 bis 30 Prozent der E-Auto-Fahrer keinen Zugang zu einer privaten Ladestation, und je höher die Marktdurchdringung mit E-Autos werde, desto mehr werde sich dieses Problem verschärfen, auch deshalb, weil eine Ladestation für jeden die Netze überlasten würde, so Schauer-Burkhart. "Wir müssen weg von dieser Idee, dass jeder seinen eigenen Ladepunkt hat." Deshalb, so das Geschäftsmodell von Monta, das mittlerweile in neun europäischen Ländern aktiv ist, müsse man das Laden "teilen und demokratisieren".

Bei der Anzahl der öffentlichen Ladepunkte - mittlerweile rund 17.000 - sei Österreich zwar ganz gut unterwegs, "der halb-öffentliche und private Bereich ist aber ausbaufähig", so Schauer-Burkhart, und hierbei könnten auch Unternehmen mittun. Über das App-gesteuerte Betriebssystem von Monta können Firmen oder Private ihre Ladestationen mit anderen teilen, etwa mit den Nachbarn oder durch Öffnen von betriebseigenen Ladesäulen an den Wochenenden. Der abgezapfte Strom wird automatisch abgerechnet, entweder über die App oder ad hoc über QR-Code am Ladepunkt. Die Verfügbarkeit der Ladestation kann über eine digitale Warteschlange gemanagt werden.

"In der Regel hängen Autos länger am Netz als sie müssten", erklärt der Monta-Geschäftsführer. Dazu komme in Österreich ein Ladekartendschungel mit vielen tarifbasierten Modellen, "das ist nicht transparenzfördernd". Gebraucht würden mehr Direktpreismodelle und Abrechnung nach geladener Kilowattstunde, das fördere auch die Vergleichbarkeit. Eine offene Ladestruktur verlange freilich nach einem Ende monopolähnlicher Stellungen der Stromversorger. In Dänemark habe Monta mittlerweile Zugang zu fast 100 Prozent der Ladepunkte im Land. Auch Großbritannien und Skandinavien seien "lebendige Märkte".

Erneut verlangsamen könnte die Transformation hin zur E-Mobilität der jüngste Kompromiss bei den E-Fuels. Dass damit ab 2035 auch Verbrennerautos in der EU weiterfahren dürfen, hat für den deutschen Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer "neue Zweifel genährt". Und die seien schlecht für die europäische Autoindustrie. "Chinesen und US-Amerikaner werden durch die neuen Investitionsverunsicherungen den Abstand zur europäischen Industrie beim Elektroauto vergrößern", ist Dudenhöffer überzeugt.

Mehr Fördergeld für Ausbau der Ladeinfrastruktur

Österreich im EU-Vergleich auf Rang sechs



Private Ladeinfrastruktur wird in Österreich seit heuer mit 600 Euro für Wallboxen und 800 Euro für Gemeinschaftsanlagen in Mehrparteienhäusern gefördert, betriebliche Ladeinfrastruktur mit bis zu 30.000 Euro. Insgesamt stellt das Klimaministerium 95 Mill. Euro für die E-Mobilitäts-Offensive zur Verfügung. Weitere zehn Mill. Euro gibt es ab Mitte 2023 für derzeit mit Ladeinfrastruktur unterversorgte Gebiete.

Mit 17.681 öffentlichen E-Ladepunkten oder 197 E-Ladepunkten pro 100.000 Einwohnern liegt Österreich im Vergleich mit den EU-Ländern an sechster Stelle. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hat Österreich damit fast doppelt so viele öffentliche E-Ladepunkte wie Deutschland (102) oder der EU-Schnitt (107), stellt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer aktuellen Analyse auf Basis von Daten der EU-Kommission fest.



Die Niederlande sind mit knapp mehr als 116.000 öffentlichen Ladepunkten - 660 pro 100.000 Einwohnern - Spitzenreiter bei der Ladeinfrastruktur in der EU. Es folgen das kleine Luxemburg mit knapp 3000 E-Ladepunkten (457 pro 100.000 EW) und das im Verhältnis dazu dünn besiedelte und große Schweden mit rund 26.000 öffentlichen E-Ladepunkten (248). Im hinteren Drittel liegen Kroatien, Tschechien, Ungarn und die Slowakei.