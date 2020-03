E-Autos jetzt schon mit besserer CO2-Bilanz als Benziner

E-Autos haben über ihre gesamte Lebensdauer berechnet in den meisten Ländern der Welt jetzt schon eine bessere CO2-Bilanz als Benziner- oder Diesel-Fahrzeuge, zeigt eine am Montag in "Nature" erschienene Studie. Im gewichteten globalen Schnitt seien E-Autos um 31 Prozent weniger klimaschädlich als jene mit Verbrennungsmotoren, zitiert die "Presse" aus der Studie.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Je mehr die Stromproduktion öko ist, desto mehr sind es auch E-Autos