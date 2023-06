E-Control: Regulatorischer Rahmen für Wasserstoffnetze nötig

Die Energie-Regulierungsbehörde E-Control sieht sich in Zukunft als zuständige Behörde für die Regulierung der künftigen Wasserstoffnetze. Ein regulatorischer Rahmen sei erforderlich, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber bei einer Wasserstoff-Fachtagung der Behörde am Montag. Es gehe unter anderem um die Rechtssicherheit für Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur.

BILD: SN/APA/ZB/MONIKA SKOLIMOWSKA Grüner Wasserstoff soll künftig auch aus Nordafrika kommen

Ein Regulierungsrahmen müsse den Netzzugang Dritter, Unbundling von Wasserstoffbetreibern, Kostenermittlung und Entgelte sowie Infrastrukturplanung umfassen, sagte Haber. Zentral sei zuerst die Finalisierung des EU-Dekarbonisierungpakets bis Ende des Jahres. E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch kann sich vorstellen, dass sich ein Regulierungsrahmen noch bis zum Ende der Legislaturperiode der türkis-grünen Regierung im Herbst 2024 ausgehen könnte, weil es eine "Dynamik" bei dem Thema gibt. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hatten im Juni 2022 die Wasserstoff-Strategie der Regierung vorgestellt. Sie sieht bis 2030 über eine halbe Milliarde Euro an Förderungen vor, basiert sowohl auf der Eigenerzeugung als auch auf dem Import und legt fest, dass Wasserstoff in der Industrie eingesetzt wird, wo andere Energieträger nicht möglich sind. Bis 2030 sollen 80 Prozent des fossilen Wasserstoffs durch grünen ersetzt sein. Wasserstoff eignet sich besonders für schwer zu dekarbonisierende Bereiche wie etwa die Stahlindustrie und den Flug-, Schiffs- und Fernverkehr. Grüner Wasserstoff wird mit Ökostrom hergestellt, die dafür nötigen Elektrolyse-Anlagen brauchen enormen Mengen an Strom. Bis 2030 sollen Anlagen mit einer Leistung von einem Gigawatt entstehen und damit 4 Terawattstunden Erdgas ersetzen, so das Ziel der Bundesregierung. Ende April luden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Klimaministerin Gewessler zu einem "Wasserstoff-Gipfel" in das Bundeskanzleramt. Dem Ruf folgten unter anderem Verbund-Chef Michael Strugl sowie zahlreiche Wissenschafter und Industrievertreter. Nehammer betonte damals, dass derzeit keine großen Kapazitäten für kostengünstigen Wasserstoff verfügbar seien, es aber darum gehe, "wie bei einem Puzzle die Puzzlesteine zusammenzusetzen". Niemand könne heute sagen, wie hoch die Wasserstoffkapazitäten in 15 Jahren sein würden, das würde der Markt entscheiden, sagte der Bundeskanzler damals. Ein wichtiger Partner sei Afrika. Die E-Control bewertet den geplanten Wasserstoff-"Südkorridor" über Italien und Slowenien nach Österreich und Deutschland positiv und sieht den Korridor als priorisierte Importroute. Der grüne Wasserstoff dafür soll aus Nordafrika stammen. Es müsse eine "Handvoll von Lieferländern" geben um eine Diversifikation sicherzustellen, sagte E-Control-Vorstand Haber. Bei Gas ist Österreich derzeit noch stark von Russland abhängig, bis 2027 soll die Abhängigkeit aber bis auf null gesenkt werden. "Wir haben gute Voraussetzungen. Wir können auf einen Teil des Gasnetzes zurückgreifen", so E-Control-Vorstand Urbantschitsch. Das Erdgas-Regulierungsmodell sei aber nicht eins-zu-eins auf Wasserstoff übertragbar. Der Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology (AIT) und New-Energy-for-Industry-Verbundkoordinator, Wolfgang Hribernik, sieht es als "wesentliche Challenge", wie der Wasserstoff künftig zu den betrieblichen Endverbrauchern kommen wird. Außerdem müsse etwa die Stahl- und Ziegelindustrie, produktionstechnische "Fragestellungen" lösen, weil Wasserstoff anders verbrenne als Gas, sagte er bei der Fachtagung.