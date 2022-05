E-Control sieht Spielraum beim Strompreis

Das Aktienrecht sei kein Hindernis, billiger anzubieten, sagt der Chef der Regulierungsbehörde und schließt eine Branchenuntersuchung weiter nicht aus.

Angesicht der aktuell hohen Strompreise müsste jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um mit kleinen Rabatten neue Kunden anzuwerben. Doch der Elektrizitätsmarkt in Österreich ist kein normaler Markt. Die großen unter den Versorgern - alle mehrheitlich oder ganz in Staatsbesitz - sind wechselseitig aneinander beteiligt. Oder sie bilden wie Wien Energie, Energie Burgenland und die niederösterreichische EVN im Vertrieb ohnehin eine Allianz. In den vergangenen Jahren boten die meisten über Tochterfirmen günstigere Tarife an, um neuen Anbietern etwas entgegenzusetzen. Seit die ...