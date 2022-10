E-Mobilität: Betreiber warnen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

Neue Vorgaben für die Ladeinfrastruktur aus Brüssel und Wien könnten den notwendigen Ausbau bremsen, warnen die Betreiber. Zu 80 bis 90 Prozent erfolge das Laden der E-Autos zu Hause.

Der E-Lade-Dschungel beschäftigt dieser Tage nicht nur das EU-Parlament, das am Mittwoch über die künftigen Regeln für die Dichte und Ausstattung von Ladestationen für Elektroautos in Europa entscheidet. Auch in Österreich sind gesetzliche Vorgaben auf dem Weg, die den Betreibern der Elektrotankstellen Sorgen machen.

"Wir haben Problemfelder identifiziert, die den Ausbau der E-Mobilität nach wie vor bremsen", sagte Michael Strugl, Chef des Verbunds, am Montag. Der größte heimische Stromerzeuger ist mit seiner Tochter Smatrics einer der Pioniere unter ...