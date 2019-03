Seit Herbst boomt der Verleih von Elektrorollern bereits in Wien. Jetzt drängen neue Anbieter auf den Markt, auch in andere Städte.

In Wien prägen sie seit dem Herbst das Straßenbild. Längst hat man sich an den Anblick von Elektrorollern gewöhnt, mit denen Fahrer in der Innenstadt lautlos und erstaunlich schnell dahinflitzen. Und erstaunlich schnell haben diese neuen Verkehrsmittel einen festen Platz ...