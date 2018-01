easy green energy und gasdiskont.at bei VKI-Aktion voran

Bei der "Energiekosten-Stop"-Aktion des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) stehen die Bestbieter fest. In den Kategorien Ökostrom und Umweltzeichen-Strom hat jeweils easy green energy das beste Tarifangebot abgegeben. gasdiskont.at setzte sich in der Kategorie Gas durch, wie der VKI am Montag bekanntgab. Bei der Aktion geht es laut VKI nicht um das billigste Angebot, sondern um die Qualität.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Auch Erzeugungsqualität wird berücksichtigt