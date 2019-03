Egger investiert 20 Mio. Euro in Tiroler Stammwerk

Der Tiroler Holzkonzern Egger wird 20 Millionen Euro in sein Stammwerk in St. Johann in Tirol investieren. Der Fokus dort liege auf besonders hochwertigen Produkten wie Dekoroberflächen, veredelten Spanplatten, Leichtbauplatten, Arbeitsplatten und Möbelfertigteile, hieß es am Montag.

SN/APA (Symbolbild)/Binderolz Holzkonzern legt Fokus auf hochwertige Produkte