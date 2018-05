Ein Cowboy entdeckt Palfinger

Andreas Klauser wird mit 1. Juni Chef des Salzburger Kranbauers. Warum der lang in Amerika tätige Manager den dort üblichen militärischen Führungsstil schätzt, aber dennoch lieber in Europa ist.

Er gilt als enger Vertrauter von Fiat-Chef Sergio Marchionne, leitete in den USA den zu Fiat gehörenden Traktor- und Landmaschinengiganten Case-IH mitsamt seiner Österreich-Tochter Steyr und war Vorstandsmitglied der Fiat-Nutzfahrzeugsparte CNH. Nächste Woche tritt Andreas Klauser seinen Dienst in Bergheim an, als Vorstand des Kranbauers Palfinger.