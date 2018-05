Ein Freiheitskämpfer in der Wirtschaftskammer

Die Sozialpartner sollten Lösungen für große Zukunftsfragen erarbeiten, sachlich und ohne Polemik, sagt der Neo-Kammerchef Harald Mahrer.

Harald Mahrer redet gern über Freiheit und darüber, dass es in Österreich mehr davon geben sollte. Er vermittelt glaubhaft, dass ihm unternehmerische Freiheit ein Anliegen ist. Passt so jemand an die Spitze der Wirtschaftskammer Österreich, in der Unternehmen nicht freiwillig, sondern per Gesetz Mitglied sind? Die Antwort lautet ganz offensichtlich Ja, denn Mahrer wurde am Freitag als Nachfolger von Christoph Leitl angelobt.

Für den neuen Kammerpräsidenten sind Freiheit und Pflichtmitgliedschaft kein Widerspruch. Freiheit vertrage sich bestens mit der solidarischen Finanzierung der Interessenvertretung, deren Angebot sonst nicht finanzierbar wäre, sagt Mahrer. Wichtig sei, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kammermitglieder stimme.

Mehr Freiraum wünsche er sich von der Regierung, sagt der neue Kammerchef - nicht nur für Unternehmer, sondern für alle Bürger. In vielen Bereichen seien private Lösungen, etwa durch die Zivilgesellschaft, der staatlichen Organisation vorzuziehen. Er wolle die Regierung daran messen, wie viele Gesetze sie abschaffe - denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer litten in gleicher Weise unter zu viel Bürokratie. Das sei auch nötig, um im härter werdenden internationalen Wettbewerb reüssieren zu können. Allein in China stiegen in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen Menschen in den Mittelstand auf. Um da mithalten zu können, brauche es ein starkes Europa und auch einen anderen Zugang in Österreich. Hier sei man sich nicht immer bewusst, wie groß die Dynamik sei, "wir diskutieren, auf welcher Höhe wir die Steckdose montieren".

Um Wirtschaft und Gesellschaft zu modernisieren, sieht er auch die Sozialpartnerschaft gefordert. Die personelle Erneuerung an der Spitze der einzelnen Interessenvertretungen will Mahrer für eine Modernisierung der in die Jahre gekommenen Institution nutzen. Er würde den Tisch gern vergrößern - und mit Vertretern von Non-Profit-Organisationen auch die Zivilgesellschaft einbinden. Denn die Sozialpartner sollten sich um die großen Zukunftsfragen kümmern, sachlich und ohne Polemik. Für seine Kollegen in der Arbeiterkammer und im ÖGB gebe es Vorschusslorbeeren, aber Mahrer erwarte im Gegenzug ein "Ende des Bashings der Arbeitgeber". Man könne verschiedene Ansichten in Sachfragen auch "ohne Gräuelpropaganda" diskutieren.

Als Beispiel nennt Mahrer die Debatte um die von der Regierung geplante Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Da würden von Arbeitnehmervertretern wider besseres Wissen Falschinformationen verbreitet. Niemand im Land habe vor, den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche zur Norm zu machen.

Nicht nur bei der Arbeitszeit, auch in anderen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Fragen wird Mahrer taktisches Geschick aufbieten müssen. Denn das Austarieren zwischen einem korrekten Verhältnis zur Regierung und einer guten Zusammenarbeit in der Sozialpartnerschaft könnte ein Balanceakt werden. Ohne Zweifel arbeitet die von Mahrer-Intimus Sebastian Kurz geführte Regierung der Wirtschaftskammer bei vielen Themen in die Hände. Kein Wunder, denn manches, was im Koalitionspakt steht, trägt noch Mahrers Handschrift.

In manchen Fragen, wird Mahrer wohl auch gegen die Regierung Stellung beziehen müssen, wenn es ihm mit der Sozialpartnerschaft ernst ist. Bei der Selbstverwaltung fällt ihm das nicht schwer, die verteidigt er mit aller Kraft. Das sei etwas, was man der Monarchie habe abringen müssen, sagt Mahrer, und man sich von der Regierung nicht nehmen lassen wolle. Das gelte auch in der Sozialversicherung, bei der Mahrer darauf verweist, dass das Fünf-Träger-Modell, das nun kommen soll, einem Vorschlag der Wirtschaftskammer entspricht. Um effizienter zu werden, müsse man die nicht mehr nachvollziehbaren Finanzströme entflechten, denn man werde das Geld angesichts einer alternden und pflegebedürftigen Gesellschaft dringend brauchen.

Apropos Geld: Was die Forderung der Regierung nach Einsparungen der Sozialpartner betrifft, zeigt sich Mahrer entspannt. Er setzt fort, was Leitl eingeleitet hat, mit Wirksamkeit Anfang 2019 werden die Kosten um 100 Millionen Euro gesenkt. Die Einsparungen seien auch nötig, um Geld dort einsetzen zu können, wo es benötigt werde - in der Bildung. Da wolle man als größter privater Anbieter einen dreistelligen Millionenbetrag investieren.