Ein großer Schritt für die EZB - und die Zinsen sollen weiter steigen

Die Europäische Zentralbank stemmt sich mit einer Zinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten gegen die hohe Inflation in der Eurozone.

Unter dem großen öffentlichen Druck, die hohe Inflation in der Eurozone entschiedener als bisher zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen für sie historischen Schritt gesetzt. Erstmals seit Einführung des Euro werden die drei wichtigsten Zinssätze der EZB um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der Leitzinssatz steigt auf 1,25 Prozent und ist damit halb so hoch wie jener in den USA, wo die von der Federal Reserve fixierten Leitzinsen in der Bandbreite von 2,25 bis 2,5 Prozent liegen.

Die ...