Ein Sport für Besserverdiener?

180 Mill. Euro haben die Österreicherinnen und Österreicher in der Wintersaison 2020/21 für Skitourenausrüstung ausgegeben. Kommendes Frühjahr dürften die Preise kräftig steigen.

Es ist ein sportlicher Trend, der schon vor Corona eingesetzt hatte, die Pandemie aber brachte dem Skitourengehen einen kräftigen Schub. Um 18 Prozent auf 180 Mill. Euro wuchs in der Wintersaison 2020/21 der Handelsumsatz mit Skitourenausrüstung in Österreich. Weltweit wurden in dem Segment 980 Mill. Euro umgesetzt (plus acht Prozent gegenüber 2019/20). Mit einem Anteil von 40 Prozent zählt der deutschsprachige Markt mit Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Boomregion.

Mit je 90 Mill. Euro ...