Ein Weingut sucht Aktionäre

Weingüter sind meist im Familienbesitz. Ein Weinviertler Betrieb geht andere Wege - und sucht Aktionäre. Großinvestoren sind nicht willkommen, dafür Weinliebhaber ab 300 Euro Beteiligung.

Der Traum vom eigenen Weingut, sei es in Frankreich, der Toskana oder im Weinviertel: Dass man auf Emotionen setzt, ist Georg Klein bewusst. Mit drei Freunden ist er Haupteigentümer des Weinguts Dürnberg im niederösterreichischen Falkenstein - noch. Denn der Betrieb mit 60 Hektar Weinbergen und 400.000 Flaschen gekelterten Weins im Jahr will jetzt europaweit neue Wege gehen. Die Firma habe man im Frühjahr in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, erklärt Klein. Ab diesem Freitag sucht man Aktionäre.

Der Grund sei ...