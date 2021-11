Eine Branche zittert vor dem Winter

Die 2-G-Regel soll die Wintersaison für Hotels retten. Die Gastronomie tut sich damit schwer.

Das Bundesland Wien ist vorgeprescht, ab Ende nächster Woche gilt in Gastronomie und Hotellerie und anderen Dienstleistungsbereichen die 2-G-Regel. Setzt sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit seinem Wunsch nach bundesweit einheitlichen Regelungen durch, könnte die Tourismusbranche in ganz Österreich in diesem Winter nur mehr geimpfte oder genesene Gäste willkommen heißen.

"Wir können mit der 2-G-Regel leben", sagt Walter Veit, Hotelier in Obertauern und designierter Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Bei den aktuell hohen Infektionszahlen müsse die Politik reagieren. Das ...