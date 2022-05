Eine Erdbeere zeigt die Menstruationspause an

Spanien plant arbeitsfreie Tage für Frauen mit starken Regelschmerzen. Ein Unternehmen hat das bereits umgesetzt. Wie funktioniert das?



Dass Mitarbeiterinnen im internen Kommunikationstool ein Erdbeer-Emoji hinterlassen, ist beim Münchner Putzmittelunternehmen Everdrop ganz normal. Mitarbeiterinnen des Start-ups haben seit eineinhalb Jahren die Möglichkeit, sich bei Menstruationsbeschwerden unkompliziert freizunehmen. "Power Days" werden die Tage intern genannt - und mit Erdbeer-Zeichen signalisiert.

Eingeführt hat die Menstruationspause just einer der männlichen Unternehmensgründer, erzählt Everdrop-Managerin Juschka von Anhalt. "Es gibt Menstruierende, die sich mit Schmerzen in die Arbeit quälen. Das soll bei uns nicht so sein. Es soll auch nicht ...