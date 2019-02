Eine Frage der Größe: BMW und Mercedes arbeiten beim Carsharing zusammen - auch in Wien

Um am Weltmarkt zu punkten, machen BMW und Mercedes gemeinsame Sache und bündeln ihre Carsharing-Dienste. Neue Formen der Mobilität gelten als Zukunftsthema schlechthin. In Österreich verlief der Start holprig. Das Potenzial ist groß.

In ihrem Kerngeschäft als Autobauer schenken sie einander nichts, aber im boomenden Segment des Carsharing und der Mobilitätsdienste machen die zwei großen deutschen Automobilkonzerne BMW und Daimler jetzt gemeinsame Sache.

Am Freitag erklärten Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche und sein Pendant bei BMW, Harald Krüger, die Beweggründe, warum sie ihre Carsharing-Plattformen car2go (Daimler) und DriveNow (BMW) zusammenführen. Man könne so einen globalen Anbieter zum Nutzen der Kunden, aber auch beider Unternehmen schaffen. Gemeinsam investiere man eine Milliarde Euro in den schnell wachsenden Markt urbaner Mobilität, sagte Zetsche. In den nächsten Jahren würden bis zu 1000 neue Jobs entstehen. Wie Krüger sagte, biete man den bestehenden 60 Millionen Nutzern ein Mobilitätsangebot mit vollelektrischen und selbstfahrenden Flotten, die sich selbstständig aufladen und parken sowie mit anderen Verkehrsmitteln vernetzen. Die bestehenden Flottennamen car2go und DriveNow werden nach einer Übergangszeit zu Share Now vereint.