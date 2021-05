Eine Million ohne digitalen Zugang: Senioren die digitale Welt öffnen

Einfach telefonieren war die Idee des Linzer Handybauers Emporia. Das neue Ziel ist der Zugang zu den Vorteilen der digitalen Welt, samt grünem Pass.

Emporia erfindet sich wieder einmal neu. Hat das auf die Herstellung von Seniorenhandys spezialisierte Unternehmen schon bisher seine Aufgabe darin gesehen, älteren Menschen mit bedienungsfreundlichen Geräten den Zugang in die mobile und digitale Welt zu ermöglichen, so will man ihnen jetzt auch die - pandemiebedingt beschränkte - Reisefreiheit zurückgeben. "Unsere Smartphones geben auch älteren Menschen einen grünen Pass in die Hand", sagt Geschäftsführerin und Eigentümerin Eveline Pupeter. Der grüne Pass, das wird künftig der Nachweis über eine erfolgte Corona-Impfung, einen ...