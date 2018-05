Eine neue Stimme für die Unternehmer

Das Jahr 2018 stellt für die Sozialpartnerschaft eine Zäsur dar. In allen vier Interessenvertretungen kommt es an der Spitze zum personellen Wechsel. In der Wirtschaftskammer Österreich war es am Freitag so weit, ab sofort ist Harald Mahrer das Sprachrohr der Unternehmer. Obwohl es sich tatsächlich um einen Generationswechsel handelt - Mahrer und seinen Vorgänger Christoph Leitl trennen 24 Jahre -, ist die Kontinuität gewahrt. Mahrer hält wie Leitl die Prinzipien der Selbstverwaltung und der Pflichtmitgliedschaft hoch. Aber er weiß auch, dass sich die Kammer ändern muss, um ihre Mitglieder bei den auf sie zukommenden Herausforderungen unterstützen zu können. Leitl ist anzurechnen, dass er erkannte, dass es Zeit für einen neuen Typ an der Spitze ist. Einen, der glaubhaft verkörpert, dass die Digitalisierung der Wirtschaft erstens unvermeidlich und zweitens eine Chance ist, ohne damit verbundene Probleme zu ignorieren.

Mahrer tritt an, um in der Wirtschaftskammer eine Aufbruchsstimmung zu entfachen. Aber die größere Aufgabe für ihn wird sein, dass der Funke der Erneuerung auf die gesamte Sozialpartnerschaft überspringt. Der Wille dazu ist bei Mahrer erkennbar, ob es gelingt, hängt allerdings davon ab, ob die übrigen Sozialpartner mitziehen.