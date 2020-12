Eine Seilbahn fährt nicht von allein

Lange wurde im Corona-Winter über Aufsperren oder Zulassen diskutiert. Jetzt geht es doch los. Dass ein Skitag aber reibungslos funktioniert, dahinter stehen vor allem auch die Seilbahntechniker.

Zwei dicke Wälzer liegen vor Andy Gerhardter auf dem Tisch. Wer hier beginnt, sich durchzuarbeiten, muss die Materie wirklich mögen. Oder schwärmt geradezu von ihr. Alles, was die moderne Seilbahntechnik zu bieten habe, sei in diesen beiden Büchern zu finden, erklärt Gerhardter und legt schützend seine Hand auf die Fach-Bibeln. Sofort ist klar: Der Liftler, der bei Tee und Jause nur gemütlich im Lifthäusl sitzt - ein bissl langweilig, aber immerhin warm - , diese Figur gibt es in den ...