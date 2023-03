Eine Studie soll klären, wieso die Inflation in Österreich so hoch ist

Die Regierung will mehr über die Treiber der Inflation wissen, betont aber, dass mit ihren Maßnahmen die Kaufkraft erhalten werden konnte.

Dass die Inflationsraten aktuell in Österreich deutlich höher sind als im Durchschnitt der Eurozone, dafür gibt es ansatzweise Erklärungen. Etwa die, dass Güter in den Warenkörben unterschiedlich stark gewichtet sind. So hat der Freizeit- und Gastronomiebereich, in dem die Preise stark gestiegen sind, in Österreich einen größeren Einfluss auf den Verbraucherpreisindex als anderswo. Auch die Tatsache, dass in Österreich viele Kunden langfristige Tarife mit Energieversorgern vereinbart haben, spielt da hinein.

Die Regierung will es jetzt aber genauer wissen. ...